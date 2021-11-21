هبوط قطاعات البورصة المصرية بجلسة الأحد باستثناء استقرار "مواد التعبئة"

كتب هانى الحوتى

تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، باستثناء استقرار الورق ومواد التعبئة والتغليف، وتصدر القطاعات المتراجعة السياحة والترفيه بنسبة 4.22%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.94%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.78%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.33%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.11%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 2.02%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.84%، ونزل قطاع المقاولات الإنشاءات الهندسية بنسبة 1.65%.

كما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والطاقة والخدمات المساندة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.44%، 1.43%، 1.42%، على التوالي، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.17%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.78%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209.7 مليون ورقة مالية بقيمة 547.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.62%، والعرب على 8.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 486.9 ألف جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2886 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 4120 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.