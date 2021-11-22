رئيس وزراء هولندا: الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا "عنف ينفذه حمقى"

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ندد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بالاضطرابات التي أثارتها احتجاجات مناهضة للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي استمرت 3 ليال.

ووصف روتي حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم الاثنين، هذه الاضطرابات بأنها "عنف ينفذه حمقى"، وتعهد بملاحقة المسئولين عنها قضائيا.

يذكر أن هولندا شهدت اضطرابات لليوم الثالث على التوالي؛ حيث جاءت الاحتجاجات الأخيرة بعد اضطرابات شهدتها (روتردام)، حيث أعلنت الشرطة أنها أطلقت طلقات تحذيرية وأخرى محددة الأهداف واستخدمت خراطيم المياه.