دواء صينى مضاد لكورونا يدخل مرحلة التجارب البشرية النهائية

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ذكر مطور دواء صيني مضاد لكوفيد-19، يسمى جيه إس 016 "JS016"، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للدواء بدأت في خارج البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وشركة شانغهاي جيونشي للعلوم البيولوجية، عملا على تطوير الدواء المرشح لمكافحة كوفيد-19 والحاصل على براءة اختراع.

وأضافت أنه في يونيو 2020، منحت هيئة تنظيم الأدوية في الصين الإذن للمطورين لإجراء اختبارات بشرية، مؤكدة ، حيث أكد المعهد أن الدواء "JS016" أصبح أول جسم مضاد أحادي النسيلة لكوفيد-19 في العالم، ويستخدم لإجراء تجارب سريرية على الأشخاص الأصحاء.

وأضافت أن الباحثين أكملوا تجارب المرحلة الثانية العالمية متعددة المراكز شهر نوفمبر الجاري، حيث تدعم نتائج التجارب في المراحل المبكرة سلامة وفعالية الدواء، مما يشير إلى أنه يمكن أن يقلل من العيار الفيروسي لدى المشاركين ويقلل من احتمالية التحول إلى حالة خطيرة.

وفي هذا الصدد، قال الباحث بمعهد علم الأحياء الدقيقة يان جينج هوا إن " 15 دولة استخدمت الدواء للعلاج الطارئ وأرسلنا أكثر من 500 ألف جرعة إلى الخارج"، مضيفا أن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية خصصت أيضا 3000 جرعة من الدواء لعلاج المرضى المصابين بكوفيد -19 في البلاد.