حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته سلاحين ناريين بمنطقة المنيرة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والأسلحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. توصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل مقيم بدائرة القسم، لأسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين للمتهم بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والقبض عليه، وبحوزته سلاحيين ناريين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة. وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات