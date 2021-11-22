اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة المنازل والمتاجر فى الدقى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:52 م
حبس عاطلين لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة المنازل والمتاجر فى الدقى حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة المساكن والمتاجر في الدقي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهمان، أنهما تخصصا في سرقة الشقق السكنية والمحلات التجارية بأسلوب كسر الأبواب، حيث يتسلقان الشقة المستهدف سرقتها عقب التأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يكسران النوافذ والأبواب بواسطة عتلة حديدية، ويستوليان على المتعلقات الثمينة، والأجهزة الإلكترونية، والنقود التي يعثران عليها.

وقال المتهمان أنهما يستهدفان أيضا سرقة المحلات التجارية بالشوارع الهادئة، من خلال كسر الأبواب، وأرشدا عن هوية أحد عملائهما يبيعان له المسروقات، وتم ضبطها، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجها اتهاما للصين بالسرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام ( شخصين – ربة منزل ، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب (التسلق وكسر الباب) مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (6) وقائع بدائرة القسم ، كما أرشدوا عن المسروقات ، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

 

سرقة

المساكن

اخبار الحوادث

6 اكتوبر

الجيزة

تشكيل عصابى

الدقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة