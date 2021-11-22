اليوم السابع
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جامعة مطروح تنظم قوافل بيطرية في قرى مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:29 م
جامعة مطروح تنظم قوافل بيطرية في قرى مبادرة حياة كريمة جامعة مطروح تنظم قوافل بيطرية بقرى حياة كريمة
مطروح - حسن مشالي

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دفعت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، اليوم الإثنين، بقافلة طبية بيطرية لوحدة مطروح، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.
 
وقال رئيس الجامعة، إن القافلة، جاءت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا؛ وذلك انطلاقًا من دور الجامعة، في خدمة المجتمع المحلي، وكذلك إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
 
 وأوضح رئيس جامعة مطروح، أنه تم توقيع الكشف البيطري على ٨٩ حالة، شملت العلاج بالحقن لعدد ٥٠ حالة مجترات صغيرة طفيليات خارجية وديدان، كما تم تجريع عدد ٢٤حالة مجترات صغيرة للديدان، حالة التهاب فم، حالة نقص كالسيوم، حالة التهاب رئوي، حالة عسر هضم وانتفاخ، ٤ حالات سونار وتشخيص حمل، حالة جراحة فتاء، حالة ديدان كبدية، وتم تجريع ٥ حالات عجول ديدان كبدية وضعف عام وهزال.

جامعة مطروح

حياة كريمة

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية بمطروح

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