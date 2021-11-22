تفاصيل إزالة التعديات على دار أيتام فى 6 أكتوبر .. "كانت وكرا للمخدرات"

كتب سمير حسنى

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تفاصيل إزالة بعض التعديات على منطقة كانت تستخدم وكرًا للعناصر الإجرامية، مشيرًا إلى أنها كانت عبارة عن دار أيتام ، قبل أن تتحول لمنطقة لبيع المخدرات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، إنه تم اتخاذ إجراءات قرار هدم المبني، ولكن البلطجية المسيطرين على المكان، أقاموا على تلك المنطقة 140 محلا تجاريا وعشوائيا، ووصلوا كهرباء ومياه دون التنسيق مع مديرية الأمن أو شرطة التعمير، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات وتطبيق سيادة القانون.

وشنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على دار أيتام ليلة القدر سابقًا بميدان ليلة القدر بالحى السادس بالمدينة.

وقامت مدير أمن الجيزة، بحملة أمنية موسعة لإزالة كافة التعديات والإشغالات، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتم إزالة الاعتداء الواقع على مساحة حوالى 10 آلاف فدان بأفضل المواقع بالمدينة، وكانت مستخدمة سابقا (دار ايتام) ثم تحولت لمركز للتعاطى والاتجار فى المخدرات.

يأتى ذلك فى إطار حملة موسعة بمدينة 6 أكتوبر، شارك فيها المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، والتى تهدف لعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.