تعطيل الدراسة بمدارس بالإسكندرية للطلاب فقط غدًا الثلاثاء بسبب الطقس السيئ

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا الثلاثاء الموافق 23 من نوفمبر 2021 للطلاب فقط ، على أن يستمر العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات وجميع المعلمين والإداريين والعمال ومديري المدارس ، ويتعيّن عليهم التواصل مع غرفة عمليات الإدارة والأحياء والمرافق العامة لتجهيز المدارس والتخلص من كميات المياة المتراكمة نتيجة هطول الأمطار،وذلك استعدادًا لانتظام الدراسة في اليوم التالي،وذلك نظرًا للتغير المفاجئ في حالة الطقس وهطول كميات كبيرة من الأمطار و عدم استقرار الأحوال الجوية على أنحاء البلاد .

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول .