اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعطيل الدراسة بمدارس بالإسكندرية للطلاب فقط غدًا الثلاثاء بسبب الطقس السيئ

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:31 م
تعطيل الدراسة بمدارس بالإسكندرية للطلاب فقط غدًا الثلاثاء بسبب الطقس السيئ الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا الثلاثاء الموافق 23 من نوفمبر 2021  للطلاب فقط ، على أن يستمر العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات وجميع المعلمين والإداريين والعمال ومديري المدارس ، ويتعيّن عليهم التواصل مع غرفة عمليات الإدارة والأحياء والمرافق العامة لتجهيز المدارس والتخلص من كميات المياة المتراكمة نتيجة هطول الأمطار،وذلك استعدادًا لانتظام الدراسة في اليوم التالي،وذلك نظرًا للتغير المفاجئ في حالة الطقس وهطول كميات كبيرة من الأمطار و عدم استقرار الأحوال الجوية على أنحاء البلاد  .
 
ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير  أولًا بأول .
 
 

تعطيل الدراسة

تعطيل الدراسة بالاسكندريه

حالة الطقس

الطقس

الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الإسكندرية.. المحافظ يقرر تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية لسوء الأحوال الجوية.. هطول أمطار غزيرة يعطل حركة المرور على الكورنيش لارتفاع منسوب المياه.. وسحابة سوداء تغطى سماء المحافظة..فيديو وصور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:30 م

محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة اليوم بمدارس الفترة المسائية لسوء الطقس

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:02 م

أمطار غزيرة على أحياء الإسكندرية وتعطل حركة المرور على الكورنيش.. فيديو وصور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:51 ص

أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية بالإسكندرية.. انهيار جزئى لمنازل آيلة للسقوط وحريق يلتهم 28 سيارة لسوء الأحوال الجوية وتعطل المرور بالكورنيش.. ورجال المرور يساعدون قائدى السيارات..فيديو وصور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة