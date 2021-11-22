اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:13 م
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تعرف على صفقة القطارات اليابانية المتعاقد عليها لصالح مترو الهرم × 8 معلومات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:00 م
تعرف على صفقة القطارات اليابانية المتعاقد عليها لصالح مترو الهرم × 8 معلومات الهيئة القومية للانفاق - أرشيفية
كتب ــ رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن القطارات الجديدة التي تعاقدت عليها الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لصالح المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو التي تم الشروع في تنفيذها بأطوال 19 كم، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1ـ عدد القطارات المتعاقد عليها يبلغ 23 قطاراً.
 
2ـ القطارات الجديدة تكلفتها تبلغ 5.8 مليار جنيه.
 
3ـ القطارات ستصنع وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
 
4ـ سيتم لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان.
 
5ـ القطارات ستمثل الأسطول الذى سيعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع عقب تنفيذه.
 
6ـ عقد القطارات الجديدة يشمل عقد صيانة لها لمدة عامين من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع بالكامل.
 
7ـ القطارات ستكون مكيفة.
 
8ـ ستتولى إدارة وتشغيل الخط الرابع وقطاراته شركة متخصصة لا تتبع وزارة النقل جارى تحديدها.

المترو

مترو الهرم

الخط الرابع للمترو

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قطارات مترو الهرم

الهرم

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