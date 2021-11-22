تعرف على الفوائد الصحية للحمص.. منها إنقاص الوزن وتقوية العظام

كتبت - ميرفت رشاد

يعتبر الحمص من العناصر الغذائية، وهو غني جدًا باثنين من أهم العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة لحياة صحية وللحفاظ على البروتين والألياف، ويعد الحمص جوهرة من قبل النباتيين بسبب خصائصه الغذائية المذهلة، فهو مليء بالبروتينات الخالية من الدهون عالية الجودة، فهو متعدد الاستخدامات ويمكن تحويله إلى مجموعة كاملة من الأطباق الشهية التي تجمع بين الطعم والتغذية، وفقًا لما نشره موقع "food-ndtv".

1 – إنقاص الوزن

يحتوى الحمص على كميات جيدة من البروتين والألياف، مناسب لنظام غذائي صحي ومن المعروف أن كل من البروتين والألياف يعززان الشبع ويحدان من آلام الجوع ويساعدان في إدارة الوزن.

2 - السيطرة على مرض السكر

يرجع الفضل إلى الألياف الموجودة في الحمص في التحكم بشكل أفضل بنسبة السكر في الدم ومستويات الدهون في الدم بالإضافة إلى تقليل مقاومة الأنسولين، وترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات السكر في الدم.

3- يعزز صحة العظام

يقال إن الحمص يساعد في تعزيز صحة العظام، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وكذلك فيتامين ك، وكل هذه العناصر الغذائية الدقيقة مهمة لصحة العظام في الجسم.

4- صحة القلب

ربطت دراسة أجريت عام 2006، نُشرت في دورية حوليات التغذية والأيض، بين استهلاك الحمص وانخفاض مستويات الكولسترول السيئ أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وتم ربط ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بسوء صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فإن تناول الحمص قد يساعد في تحسين صحة القلب.

5- يعزز صحة الجهاز العصبي والكبد

وجود فيتامين B9 أو حمض الفوليك في الحمص يجعله جيدًا لنمو الدماغ والعضلات بشكل صحيح بالإضافة إلى الأداء السلس للجهاز العصبي والتمثيل الغذائي الأمثل. كما أنه يساعد في التمثيل الغذائي للدهون في الكبد ويضمن الأداء السلس لهذا العضو الحيوي.