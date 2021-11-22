تعرف على أفضل 6 عادات للإفطار لتقوية مناعتك فى الشتاء

كتبت - ميرفت رشاد

ربما سمعت أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، يساعد تناول وجبة الإفطار في إدارة الوزن وتحسين مستويات الطاقة والتركيز، تعتبر الوجبة الأولى الأكثر أهمية لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة لتعزيز مناعة جسمك، و من المهم التركيز على الإيجابيات والحصول على أفضل عادات الإفطار للمساعدة في تجنب الإصابة بالمرض والتي من شأنها تعزيز مناعة الجسم، إليك ما يجب تناوله في الصباح، وفقا لما ذكره موقع " eatthis".

أفضل 6 عادات للإفطار لتقوية مناعتك فى الشتاء



1 - أضف بعض الفواكه والخضروات

لإضافة المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات إلى نظامك الغذائي يمكنك إضافة الفواكه والخضروات، إذا كنت تصنع دقيق الشوفان أو الحبوب، أضف بعض التوت، أو إذا كنت تصنع شيئًا أكثر مالحة مثل البيض المخفوق، فإن تقطيع عدد قليل من الفلفل الحلو هو طريقة سريعة لإضافة بعض فيتامين C الإضافي إلى وجبتك ، تناول الألياف وهو أمر مهم لتغذية البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي والتي يمكن أن تؤثر على المناعة.

2 - شرب الماء

من المهم التأكد من أنك تشرب الماء ، على الرغم من أن الماء يمكن أن يبدو كعادة بسيطة لتناول الإفطار، إلا أنه من أهم هذه العادات نظرًا لمدى أهمية الماء في الحفاظ على صحة الجسم.



3 - ضع بعض الفواكه الحمضية على طبقك

غالبًا ما يُقال إن "تفاحة يوميًا تغنيك عن الطبيب" ، ولكن ربما حان الوقت للتخلي عن الحكمة التقليدية وتناول البرتقال أو الأناناس، من المعروف أن ثمار الحمضيات مليئة بفيتامينC ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للمعهد الوطني للصحة .

تناول كوب من عصير البرتقال بانتظام مع وجبة الإفطار لأنه لا يحتوي فقط على فيتامين C ولكن أيضًا يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

4 - ادخل بعض البروتين

تعد إضافة مصادر البروتين، مثل الفاصوليا أو البيض أو اللحوم، أو حتى بعض مسحوق البروتين في عصير الفطور طريقة رائعة للتأكد من أنك ممتلئ وبدء يومك بدفعة من الطاقة، ولكنها قد تكون مفيدة أيضًا لتقوية المناعة.

توفر الأطعمة الغنية بالبروتين مجموعة من الأحماض الأمينية للجسم اللازمة لوظيفة الجسم الصحية بما في ذلك المناعة، يستخدم جهازك المناعي هذه الأحماض الأمينية لمحاربة الالتهابات وتوفير الشفاء السريع من الأمراض.

5 - ادخل البيض

البيض، هو غذاء أساسي في الإفطار، مليء بالبروتين وهو بمفرده بداية رائعة لأهم وجبة في اليوم، على الرغم من أن البيض يعد خيارًا رائعًا لتناول الإفطار، إلا أنه مفيد للغاية لمناعة الجسم بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د، وفقًا لأخصائي التغذية آمي جورين .

البيض هو أحد المصادر الغذائية القليلة لفيتامين د، وهو فيتامين مهم لصحة المناعة، توفر بيضة واحدة كبيرة ستة في المائة من التوصية اليومية لفيتامين د. ويعتبر فيتامين د من العناصر الغذائية التي تهتم بالصحة العامة .

6 - ركز على الألياف

تعد الألياف مفيدة لصحة الأمعاء هذا يعني الحفاظ على نسبة السكر في الدم والجوع تحت السيطرة، كما أنه يساعد في الحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي في الجسم، من الفوائد الإضافية لامتلاك أمعاء صحية أنه يمكن أن يعزز مناعة الجسم.