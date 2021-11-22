اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:44 م
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بث مباشر.. تفاصيل اندلاع حريق فى محلج للقطن بالمحلة و4 سيارات مطافئ لإخماد النيران

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:38 م
بث مباشر.. تفاصيل اندلاع حريق فى محلج للقطن بالمحلة و4 سيارات مطافئ لإخماد النيران شركة مصر لتصدير الاقطان بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام شركة مصر لتصدير الأقطان بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، والتي شهدت اندلاع حريق داخل مقر الشركة، في أحد مواتير الرفع الموجودة في خزان السولار.

وهرعت 4 سيارات مطافي منهم سيارتين تابعتين لشركة مصر للغزل والنسيج وسيارتين تتبع قسم الحماية المدنية بالمحلة، وتم السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الخزان. وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في محلج شركة مصر لتصدير الاقطان بمنطقة السبع بنات أمام نادي الموظفين.

انتقلت سيارتي مطافي تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج وسيارتين من قسم الحماية المدنية بالمحلة لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق في ماتور الرفع الخاص بخزان السولار بعد حدوث تسريب منه وماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران، تم السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة


المحلة

حريق محلج المحلة

حريق في محلج للقطن بالمحلة

مدير أمن الغربية

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