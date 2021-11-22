وقال بلينكن، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الاثنين، "شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".

وحث بلينكن، كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية، بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان ، مضيفا "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

وعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم الأحد الماضي مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.