الشرطة الكينية تحقق فى وفاة صحفية بريطانية تعمل في "بى بى سى" بنيروبي

كتبت رباب فتحى

بدأت الشرطة في كينيا تحقيقا، بعد العثور على جثَة صحفية في هيئة الإذاعة البريطانية كانت تعمل في العاصمة نيروبي.

وعملت كيت ميتشل، وهي بريطانية الجنسية لسنوات في قسم "ميديا ​​أكشن" التابع لبي بي سي، في عدد من الدول الأفريقية.

وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن "بي بي سي ميديا ​​أكشن" هي مؤسسة خيرية دولية، وتركز مشاريعها على استخدام وسائل الإعلام والاتصالات لمعالجة مسألة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم.

ولا يعتقد أن ملابسات وفاة ميتشل في فندق في مدينة نيروبي لها صلة بعملها في المؤسسة.

وبينما لا يزال الغموض يكتنف ملابسات وفاتها، قالت الشرطة الكينية لوسائل إعلام محلية إنها تحقَق في الأمر باعتباره جريمة قتل، مضيفة أنها تستكشف الدوافع التي يحتمل أن تكون سببا في ارتكاب هذه الجريمة. وقال أوغسطين نثومبي قائد شرطة نيروبي للصحفيين " لقد قفز الجاني المشتبه به من الطابق الثامن من الفندق عبر نافذة الغرفة بعد أن شعر بأن أمن الفندق قد يبدأ في ملاحقته."