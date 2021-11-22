السجن 6 أشهر لسائق انتحل اسم زميله أثناء تحليل مخدرات في قنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن 6 أشهر لسائق انتحل صفة زميله.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محمود. م. ش، 27 عاما، سائق، لانتحاله اسم زميله صاحب رخصة القيادة الموجودة بالسيارة، لعدم حمله تحقيق شخصية تثبت هويته أثناء أخذ عينة تحليل مخدرات في كمين دندرة.

تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات والتي تحمل رقم 8247 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن 6 أشهر للسائق.