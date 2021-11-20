السجن عاما لعامل بتهمة انتحال صفة ابن خاله بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما قام حداد.ع، 26 عاما، مقيم بالوقف بانتحال صفة البيانات الشخصية لأحمد.م.ب، وذلك بقصد التهرب من عقوبة فى قضية والصاق التهمة ضد ابن خاله بقصد صدور حكم ضده وتم إحالة القضية التى تحمل رقم 7045 لسنة 2020 والمقيدة برقم 2081 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات والتى قضت بالسجن عام للمتهم.

كما قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد، واحمد عبدالحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة قتل سائق آخر بسيارته لخلاف بينهما

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما قام علاء.ع، 32 عاما، سائق بشركة، بالاصطدام بـ حمادة.ب، عن طريق سيارته وذلك بعد خلاف نشب بينهما عن أولوية المرور فى الشارع، وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين السائقين على أولوية المرور أسفل كوبرى المعنا وعقب انتهاء المشاجرة قام المدعو حمادة.ب، بالنزول من سيارته لمحاولة إيقاف المتهم وإنهاء الخلاف إلا أن المتهم قام بسرعة سيارة والاصطدام بالمتهم من الخلف بقصد الانتقام.

تم إحالة القضية التى تحمل رقم 6019 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات والتى قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم.