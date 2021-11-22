اليوم السابع
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السجن 3 سنوات ليوتيوبر شهير بطنطا وسنة لآخر في اتهامهما بقتل معاق ذهنيا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:33 م
السجن 3 سنوات ليوتيوبر شهير بطنطا وسنة لآخر في اتهامهما بقتل معاق ذهنيا محكمة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية، بمعاقبة يوتيوبر شهير بمدينة طنطا بالسجن 3 سنوات والحبس سنة لمتهم آخر، لاتهامهما بقتل معاق ذهنيا بأن طلبوا منه النزول للترعة بغرض تصوير فيديو بقصد الشهرة، وجرف التيار المائي المجني عليه ولقي حتفه في الحال.

كانت أسرة القتيل قد حررت محضراً ضد المتهمين لتسببهما في قتل المجني عليه، بأن شاهدهم أحد أبناء القرية، وهم يطلبون منه النزول للترعة، وتمثيل أنه سيغرق، على أن يقوموا بتصوير فيديو لمحاولة إنقاذه لتحقيق ارباح من خلال نشره على اليوتيوب، وجرف التيار المائي المجني عليه ولقي حتفه في الحال.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وباشرت النيابة التحقيقات في القضية وتم إحالة الاوراق للمحكمة وأصدرت حكمها المتقدم.


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طنطا

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محافظة الغربية

معاق ذهنيا

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