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تغريم شاب 10 آلاف جنيه بتهمة التعدى لفظيا على الفنانة نادين شرارة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:41 م
تغريم شاب 10 آلاف جنيه بتهمة التعدى لفظيا على الفنانة نادين شرارة متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم  شاب 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدى لفظيا بالفنانة التشكيلية نادين شرارة “يوتيوبر” بمنطقة وسط البلد. 
 
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، أمرت بإحالة عامل محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لقيامه بالإساءة  لفظيا لـ "اليوتيوبر" نادين شرارة بشارع قصر العيني. 
 
رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى نادين شرارة - فنانة استعراضية - وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي عليها لفظيا أثناء استقلاله دراجة نارية.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني، وتم تحديد هوية المتهم.
 

نادين شرارة

اخبار الحوادث

جنح قصر النيل

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التعدى اللفظى

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