التضامن تستمر فى تنفيذ برنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامُن الاجتماعي فى تنفيذ برنامج "مودة " للحفاظ على كيان الأسرة المصرية فى 4 محافظات، وهي القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصرى.

تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ 15 دورة تدريبية حتي 25 نوفمبر الجاري بقوة استهداف 750 من الشابات والشباب في مرحلة الخطبة أو المقبلين على الزواج، كما تهدف التدريبات إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتي تُسهم في تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين أفراد الأسرة وتستهدف التدريبات إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرُّف على آليات إدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.

ويقوم بتنفيذ التدريبات نُخبة من الأساتذة المتخصصين الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع ومجموعة من خُبراء الصحة الإنجابية، وذلك استناداً إلى محتوى مودة العلمي مع اعتماد أساليب التعلُّم الحديثة القائمة على التفاعُل والمُشاركة الإيجابية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي قد أطلقت تدريبات « مودة » على مستوي 59 معهد عالي ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم 73عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% في عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.