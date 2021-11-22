البرازيل تسجل 5126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات

سجلت البرازيل 5126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، و72 وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية الليلة ، إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 22.172.76 ، والوفيات 612.659.