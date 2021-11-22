اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرازيل تسجل 5126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:00 ص
البرازيل تسجل 5126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى البرازيل
وكالات

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سجلت البرازيل 5126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، و72 وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية الليلة ، إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 22.172.76 ، والوفيات 612.659.

 


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