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الاتحاد الأفريقي: الاتفاق السياسي في السودان خطوة مهمة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:37 ص
الاتحاد الأفريقي: الاتفاق السياسي في السودان خطوة مهمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي اليوم أن الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها.

ودعا فكي في بيان المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة .

وكانت قد رحبت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

 وأشادت مصر - بحسب بيان الخارجية المصرية - في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، كما تعرب عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

 

 


موسى فكي

الاتحاد الإفريقي

عبد الفتاح البرهان

عبد الله حمدوك

السودان

الاتفاق السياسى السودانى

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