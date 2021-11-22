اعرف عقوبة منتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة الجديدة

كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة بالقاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة، وعمل كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وقيامه بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها.بقصد تحقيق نسب مشاهدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور، وتبين أنه (مهندس- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".