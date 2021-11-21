تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2886 نقطة.