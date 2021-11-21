أخبار البورصة اليوم الأحد 21-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209.7 مليون ورقة مالية بقيمة 547.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.62%، والعرب على 8.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 486.9 ألف جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2886 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 4120 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، البدر للبلاستيك، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 200.7 ألف سهم، 34.7 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 508.6 ألف سهم، 101 ألف سهم، 351 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جدوى للتنمية الصناعية، 10 آلاف سهم، 9 آلاف سهم، 17 مليون سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، البدر للبلاستيك، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 200.7 ألف سهم، 34.7 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 508.6 ألف سهم، 101 ألف سهم، 351 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جدوى للتنمية الصناعية، 10 آلاف سهم، 9 آلاف سهم، 17 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، رواد السياحة-رواد، مستشفى النزهة الدولي، 10 آلاف سهم، 55 ألف سهم، 23296 سهم، 50 ألف سهم، 145 ألف سهم، 180 ألف سهم، 108.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 17020 سهم، واشترى مساهم رئيسي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 75 ألف سهم.

أسهم خزينة أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى 354 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.54%، شراء الشركة الثانية 240 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.56%، شراء الشركة الثالثة 990 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.31%، شراء الشركة الرابعة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.43%. أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى 354 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.54%، شراء الشركة الثانية 240 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.56%، شراء الشركة الثالثة 990 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.31%، شراء الشركة الرابعة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.43%.



أحداث جوهرية أعلنت 5 شركات وهي دايس للملابس الجاهزة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، أنها لا توجد أي أحدث جوهرية غير معلنة لدى الشركات.