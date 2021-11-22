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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:17 م
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إلهام بنت من الشرقية.. عمرها 16 سنة وبتبيع الأنابيب لتساعد والدها المريض.. فيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:14 م
إلهام بنت من الشرقية.. عمرها 16 سنة وبتبيع الأنابيب لتساعد والدها المريض.. فيديو
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع بنت شرقاوية تقود سيارة وتبيع الأنابيب لتساعد والدها ووالدتها المرضى، وقالت إلهام صلاح غريب محمد حسن جمعة 16 سنة بالصف الأول الثانوى الزراعى ، أنها تعلمت قيادة السيارة وهى فى سن الـ8 سنوات بعدما أصيب والدها بانفصال شبكية بعينيه بسبب حادث، ومن وقتها وهى تحاول أن تفعل شيئا لتساعد والدها.

 

وأضافت أنها تعلمت القيادة لتقود السيارة بدلا من والدها حتى تستطيع أن توفر مصاريف لتعيش أسرتها، وقال والدها إن ابنتى الهام بمليون راجل وشقيقتها يسرى وهبهم الله ليعوضنى فقدان بصرى.


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