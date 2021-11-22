وذكرت المفوضية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنها "عرضت اليوم على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا، حيث وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين".

وأشارت - في بيانها - إلى نه جرى "نقض 21 قرارا ل‍مجلس المفوضين؛ 15 قرارا كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".