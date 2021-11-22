إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بمنطقة سفاجا البلد

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إدارة البيئة رصدت مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة بمنطقة سفاجا البلد، حيث استغل المخالف قطعة أرض في تجميع وفرز القمامة من القري السياحية.
أوضح رئيس المدينة في بيان،أنه فور ورود البلاغ تم إزالة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة بالتنسيق مع منظومة النظافة، وجرى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإعادة الشيء إلى أصله.
وشدد رئيس المدينة، بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة خاصةً فيما يتعلق بشكاوى مقالب القمامة غير المرخصة والتى تضر بالبيئة وتؤثر على صحة المواطنين ولا تطبق شروط السلامة والصحة البيئية ما يؤدي إلى نشر التلوث وتصاعد الأدخنة السامة.
وأشار رئيس المدينة إلى إنه جرى تحذير شركات النظافة العاملة في جمع ونقل القمامة من التعامل مع هذه المقالب المخالفة، وتخصيص مقلب عمومي تابع لمجلس المدينة واعتباره المكان الرسمي المخصص لتجميع ونقل القمامة، وجرى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال تطهير وتنظيف المنطقة .
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