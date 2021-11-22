اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:39 م
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إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بمنطقة سفاجا البلد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:32 ص
إزالة مقلب لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية بمنطقة سفاجا البلد إزالة مقلب قمامة مخالف بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إدارة البيئة رصدت مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة بمنطقة سفاجا البلد، حيث استغل المخالف قطعة أرض في تجميع وفرز القمامة من القري السياحية.

أوضح رئيس المدينة في بيان،أنه فور ورود البلاغ تم إزالة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة بالتنسيق مع منظومة النظافة، وجرى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإعادة الشيء إلى أصله.

وشدد رئيس المدينة، بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة خاصةً فيما يتعلق بشكاوى مقالب القمامة غير المرخصة والتى تضر بالبيئة وتؤثر على صحة المواطنين ولا تطبق شروط السلامة والصحة البيئية ما يؤدي إلى نشر التلوث وتصاعد الأدخنة السامة.

وأشار رئيس المدينة إلى إنه جرى تحذير شركات النظافة العاملة في جمع ونقل القمامة من التعامل مع هذه المقالب المخالفة، وتخصيص مقلب عمومي تابع لمجلس المدينة واعتباره المكان الرسمي المخصص لتجميع ونقل القمامة، وجرى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال تطهير وتنظيف المنطقة .


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