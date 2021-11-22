اليوم السابع
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زراعة طريق سفاجا - قنا بالأشجار والنخيل ضمن حملات التجميل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:46 ص
زراعة طريق سفاجا - قنا بالأشجار والنخيل ضمن حملات التجميل تشجير طريق سفاجا - قنا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، حملة تجميل ونظافة في مربعات التشجير بالطريق الرئيسي سفاجا _قنا للحفاظ على المظهر الجمالي العام للشوارع، بمشاركة إدارة الزراعة ومنظومة النظافة.

وأكد رئيس المدينة في بيان له، أن عمال الزراعة قاموا بزراعة الجزيرة الوسطي بطول الشارع وتنظيفها وتقليم الأشجار بها ، كما تم رش المربعات بالمياه ورفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا، أنه كلف مسئول منظومة النظافة بشن حملات متواصلة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها .

وشدد رئيس المدينة، على متابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى ورفع المتولد اليومي من المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول، وكذلك مراجعة الإشغالات والتعديات بالشوارع و تكليف بعض أصحاب المحلات بالعمل على تجميل ونظافة المناطق الواقعة أمامهم، وكذلك متابعة التنسيق مع القرى السياحية للعمل على زراعة وتشجير وتجميل مدخل المدينة الشمالي.


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