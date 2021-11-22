إخماد حريق شقة سكنية فى السلام دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.