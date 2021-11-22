أمطار متوسطة ونشاط للرياح بمراكز ومدن الغربية.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر اليوم الإثنين من طريق "زفتي - المحلة" والذي يعد أحد أهم الطرق، وذلك لمتابعة حالة الطقس، حيث شهد طقس اليوم سقوط أمطار متوسطة بجميع مراكز ومدن المحافظة .

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وكان المهندس حمدي محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تابع أول أمس استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار القادم، بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.