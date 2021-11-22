اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار متوسطة ونشاط للرياح بمراكز ومدن الغربية.. لايف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:49 م
أمطار متوسطة ونشاط للرياح بمراكز ومدن الغربية.. لايف الأمطار
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر اليوم الإثنين من طريق "زفتي - المحلة" والذي يعد أحد أهم الطرق، وذلك لمتابعة حالة الطقس، حيث شهد طقس اليوم سقوط أمطار متوسطة بجميع مراكز ومدن المحافظة .

لينك اللايف

وكان المهندس حمدي محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تابع أول أمس استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار القادم، بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.


طقس الغربية

طقس الغربية الان

الغربية

اخبار الغربية

الطقس

محافظ الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صرف الإسكندرية: الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بطريقى الكورنيش والحرية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:31 م

طقس المحافظات اليوم.. أمطار غزيرة بالإسكندرية وتوقف المرور على الكورنيش والمحافظ يقرر تعطيل الدراسة.. الأمطار تهطل بالبحيرة وإغلاق بوغاز رشيد وتوقف الملاحة.. واعتدال الجو بالمنوفية والإسماعيلية.. فيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:30 م

طقس الإسكندرية.. أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة اليوم بمدارس الفترة المسائية (فيديو)

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:45 م

طقس الإسكندرية.. المحافظ يقرر تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية لسوء الأحوال الجوية.. هطول أمطار غزيرة يعطل حركة المرور على الكورنيش لارتفاع منسوب المياه.. وسحابة سوداء تغطى سماء المحافظة..فيديو وصور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة