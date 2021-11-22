طقس الغربية .. الشمس ساطعة ولا نشاط للرياح "لايف و صور"

الغربية محمد طارق

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا اليوم الإثنين من كورنيش النيل الرابط بين مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذى يعد أحد أهم الطرق، وذلك لمتابعة حالة الطقس ، حيث شهد طقس اليوم شمس ساطعة ولا نشاط للرياح بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكان المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، تابع أول أمس استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها محافظة الغربية.

وقال رئيس الشركة إنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحى بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار القادم، بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.



الشمس ساطعة



طقس الغربية