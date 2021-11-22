أخبار البورصة اليوم الاثنين 22-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 22-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، التعمير والاستشارات الهندسية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276.6 مليون ورقة مالية بقيمة 763.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.75%، والعرب على 9.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 23 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 818.6 ألف جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4450 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1123 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



سوديك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم الاثنين، على الورقة المالية السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم الاثنين، على الورقة المالية السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك.

جاء ذلك بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد، وشركة جاما فورج لميتيد لشراء حتى عدد 320.6 مليون سهم بنسبة 90% من رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك وبسعر نقدي يبلغ 20 جنيه للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، 5 آلاف سهم، 6.4 مليون سهم، 73 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 50 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 96.8 ألف سهم، 108 ألف سهم، سهم واحد، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، 5 آلاف سهم، 6.4 مليون سهم، 73 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 50 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 96.8 ألف سهم، 108 ألف سهم، سهم واحد، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العبور للاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 3 آلاف سهم، 154 ألف سهم، 373 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 5 آلاف سهم، 422 سهم، 26603 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 318 سهم، واشترت إدارة شركة حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 2980 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مصر للفنادق، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك كريدي أجريكول مصر، 194.5 ألف سهم، 17.3 ألف سهم، 20 ألف سهم، 141.3 ألف سهم، على التوالي.



أسهم الخزينة أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 3.2 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 330 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.58%، شراء الشركة الثالثة 425 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.59%، شراء الشركة الرابعة 760 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.33%، شراء الشركة الخامسة 220 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.51%.



شركات الأسمدة أعلنت عدد من شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية، تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيهًا للطن، وأكدت شركات فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، الدولية للأسمدة والكيماويات، المالية والصناعية المصرية، أنها لا تعمل في هذه الأسمدة المدعومة.

فيما قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، إن الشركة لا تمارس نشاط تجارة الأسمدة-رغم أنه موجود بالفعل في أنشطة الشركة، ولكن ستتأثر الشركة سلبًا بذلك بطريق غير مباشر بسبب أن الشركة تمتلك قطعة أرض زراعية بجنوب بورسعيد، وستتأثر الشركة سلبًا بارتفاع أسعار السماد بنسبة طفيفة كباقي القطاع الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.



زهراء المعادي للاستثمار أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توقيع العقد مع شركة ليوبارد لتطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرض الشركة بمدينة هليوبليس الجديدة بمساحة 34 فدان، وذلك على أساس نسب مشاركة 50% لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ونسبة 50% للمطور بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع 3.29 مليار جنيه.