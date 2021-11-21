7 أطعمة غنية بفيتامين B6 لتقليل أعراض الاكتئاب فى فصل الشتاء

كتبت - ميرفت رشاد

في فصل الشتاء، يفضل معظم الأشخاص البقاء داخل منازلهم أو مكاتبهم وتجنب البرد في الخارج، والسير أقل ويؤدى هذا الانخفاض في الحركة إلى عسر الهضم، والانتفاخ، والالتهاب، وفي بعض الأحيان يعبث أيضًا بالحالة المزاجية، للمساعدة في حل هذه المشكلات الصحية، هناك قائمة من سبعة عناصر غذائية غنية بفيتامين B6، حيث يلعب فيتامين ب 6 دورًا رئيسيًا في علاج العديد من الحالات، فهو يساعد في تنظيم الحالة المزاجية وقد يقلل من أعراض الاكتئاب، كما أنه يساعد الجسم على تكسير البروتينات واستخدامه بكفاءة، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

لفصل الشتاء..7 أطعمة غنية بفيتامين B6 لتقليل أعراض الاكتئاب

1. الجزر

الجزر غني بفيتامين ب 6، وهو متوفرة بسهولة خلال الشتاء، توفر قطعة واحدة من الجزر المتوسطة كمية فيتامين ب 6 مثل كوب من الحليب ويعد الجزر مصدرًا رائعًا للألياف وفيتامين أ.

2. الحليب

إنه مصدر جيد لفيتامين B6، يمكنك إضافة الحليب إلى وعاء الحبوب اليومي والاستمتاع به إنه أحد العناصر الموصى بها عبر الفئات العمرية.

3. الموز

تناول موزة واحدة كل يوم إذا كنت واعيًا بزيادة الوزن، إلى جانب فيتامين ب 6، يوفر الموز أيضًا العديد من مضادات الأكسدة والألياف

4. السبانخ

هذه الخضار الورقية مليئة بالحديد، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم. خلال فصل الشتاء، حاول إضافتها إلى وجبتك اليومية

5. كبدة دجاج

بصرف النظر عن فيتامين ب 6، كبدة الدجاج غنية أيضًا بحمض الفوليك والحديد، يقدم هذا العنصر الغذائي أيضًا عددًا من الفوائد الصحية.

6. البيض

نحن نأكل البيض ليس فقط لنبقي أنفسنا دافئًا خلال الشتاء ولكن أيضًا لأنه صحي، يمكنك تناولها على شكل عجة أو مسلوقة، إنه أيضًا أحد خيارات الإفطار المفضلة

7. البازلاء الخضراء

من الخضروات الأخرى المتوفرة على نطاق واسع خلال أشهر الشتاء، توفر البازلاء الخضراء كمية جيدة من فيتامين ب 6 وهي متعددة الاستخدامات.