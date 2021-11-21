اليوم السابع
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10 قناطير متوسط إنتاجية فدان القطن قصير التيلة شرق العوينات وتوفير 40% من التكلفة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:00 ص
10 قناطير متوسط إنتاجية فدان القطن قصير التيلة شرق العوينات وتوفير 40% من التكلفة حصاد القطن قصير التيلة شرق العوينات
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت النتائج النهائية لتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 10 قناطير قطن بالحصاد الآلى نظرا لضعف نمو الزراعات فى بعض المساحات مما خفض المتوسط العام، في حين بلغت إنتاجية أغلب المساحات 14 قنطارا بالحصاد الآلى، و16 قنطارا بالحصاد اليدوى وبلغت فى بعض الأفدنة 19.3 قنطار ، وهى نسب إنتاج عالمية .

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن زراعات القطن قصير التيلة شرق العوينات وفرت 40% من التكلفة مقارنة بتجربة العام الماضى، حيث بلغت تكلفة الفدان الواحد نحو 11 ألف جنيه، مقابل نحو 17 الف جنيه العام الماضى، مع تضاعف كمية الإنتاج من الأقطان العام الجارى، لافتة أن نسبة هدر الماكينات الآلية بلغت نحو 35% في حين أن المعدل العالمى يتراوح من 10 الى 20% ،وبالتالي يمكن الوصول بالجنى الآلى لنحو 12 قنطار للفدان الواحد.

 

أضافت المصادر إنه بناء على نتائج التجربة الحالية، من المتوقع زراعة ما بين  30 الى 50 الف فدان الموسم المقبل، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص لزراعة مساحات متنوعة، مما يوفر الأقطان القصيرة للمصانع المحلية، بدلا من استيرادها من الخارج.


القطن قصير التيلة

شرق العوينات

الاقطان القصيرة

إنتاجية الاقطان القصيرة

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