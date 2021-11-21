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وزير خارجية البحرين يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:29 م
وزير خارجية البحرين يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي عبداللطيف الزيانى وزير الخارجية البحرينى
إيمان حنا

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اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، اليوم الأحد، مع السفير باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وفق "الأيام البحرينية".

 
جرى خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تشهده من نمو وتطور على مختلف المستويات، وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو آفاق أشمل خدمة للمصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 
حضر الاجتماع، السيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.

يذكر أن فعاليات النسخة 17 من حوارالمنامة انطلقت الجمعة فى العاصمة البحرينية بمشاركة 3000 شخصية عربية ودولية.

ألقى وزير الخارجية ‫سامح شكرى كلمة فى الجلسة العامة الرابعة المعنونة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمى فى إطار متحول"، بحوار المنامة.

وعلى هامش القمة أجريت العديد من اللقاءات الثنائية بين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى وكل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، رئيس وزراء كردستان العراق، وكبير مستشارى الدفاع البريطانى للشرق الأوسط، حيث تناولوا أبرز القضايا على الساحة الإقليمية.

 


وزير خارجية البحرين

الاتحاد الاوربى

سفير الاتحاد الاوربى بالبحرين

البحرين

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