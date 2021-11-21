وزير خارجية البحرين يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، اليوم الأحد، مع السفير باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وفق "الأيام البحرينية".
يذكر أن فعاليات النسخة 17 من حوارالمنامة انطلقت الجمعة فى العاصمة البحرينية بمشاركة 3000 شخصية عربية ودولية.
ألقى وزير الخارجية سامح شكرى كلمة فى الجلسة العامة الرابعة المعنونة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمى فى إطار متحول"، بحوار المنامة.
وعلى هامش القمة أجريت العديد من اللقاءات الثنائية بين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى وكل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، رئيس وزراء كردستان العراق، وكبير مستشارى الدفاع البريطانى للشرق الأوسط، حيث تناولوا أبرز القضايا على الساحة الإقليمية.
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