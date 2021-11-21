وزير خارجية البحرين يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

إيمان حنا

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، اليوم الأحد، مع السفير باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وفق "الأيام البحرينية".