ورشة عمل مجانية لـ"الدفاع عن النفس" للمرأة بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تُنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للمرأة تحت عنوان: "أساليب الدفاع عن النفس مع العلاج بالفن لتحرير الصدمات"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب.

تركز الورشة على التعريف بأحدث طرق الدفاع عن النفس للفتيات والسيدات أو ما يعرف بــ(الويندو) من خلال إجراء بعض التدريبات على الصوت، ونظرة العين، ولغة الجسد، والحدود الشخصية، والإدراك، والتركيز والوعي بالذات، بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية وطريقة الاسترخاء والثقة بالنفس.

يُحاضر في الورشة أماني عبدالعال؛ استشاري تدريب مدربات "ويندو" معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وأخصائي نفسي وعلاج بالفن بمعهد الدراسات العليا للطفولة، كما أنها حاصلة على دبلوم العلاج بالفن من كلية تربية فنية، جامعة حلوان، ودبلوم علم النفس الإكلينكي من جامعة عين شمس.

وتهدف الورشة إلى التعرف على الحدود الشخصية وأهميتها، وكذلك تعلم كيفية تجنب مواقف الخطر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند حدوثها، بالإضافة إلى استخدام العلاج بالفن كوسيلة لتفريغ الانفعالات لتحرير الصدمات النفسية.

من جهة أخرى تقدِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد جوته أوبرا "كارمن" للمؤلف الفرنسي "جورج بيزيه"، وذلك يومي الجمعة 26 والسبت 27 نوفمبر، على المسرح الكبير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ويهدف هذا المشروع إلى دمج فنانين محترفين عالميين في الأدوار الأساسية مع شباب الإسكندرية من دارسي الغناء الأوبرالي في الأدوار الثانوية والكورال، في عمل فني ضخم يقدَّم لأول مرة منذ عقود طويلة كاملًا في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية.

ويُقدَّم العرض تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتصميم "برنهارد زيجل"، وإخراج "مانويل شميت"، وتُشارك فيه جميع فرق مكتبة الإسكندرية من: أوركسترا، وكورال، وكورال أطفال. والجدير بالذكر أن جميع الديكورات الخاصة بالأوبرا تم تنفيذها في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.