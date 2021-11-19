بدء التقدم للمسابقة الفنية "كوني" بجامعة سوهاج لمناهضة العنف ضد المرأة

سوهاج محمود مقبول

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، مسابقة فنية بعنوان "كوني" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك تزامناََ مع فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن المسابقة تهدف إلى تشجع الطلاب والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة رهام فاروق مديرة الوحدة، إلى أن المسابقة تشمل أعمال فنية في مجالات عديدة منها الفن التشكيلي "نحت، رسم، فوتوغرافيا"، وكذلك كتابة شعر "فصحى وعامية"، عرض أفلام قصيرة من 2 إلى 5 دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية، أو كتابة قصة قصيرة، مضيفة أن أخر موعد للتقدم للمسابقة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر القادم.

وأوضحت الدكتورة رهام، أنه يشترط لقبول العمل الفني أن يتناول قضية العنف وكيفية مناهضته في أحد المجالات الفنية المعلن عنها، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30 سنة، سواء كان من الطلاب أو من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وترسل جميع الأعمال الفنية إلكترونيا على الميل Konni0712@gmail.com حيث أن التحكيم سوف يكون مركزيا بالقاهرة .

الجدير بالذكر أن جميع أعمال النحت تسلم إلى وحدة مناهضة العنف بالجامعة، ويتم تصوير العمل الفنى(النحت) ويتم إرسال الصورة على الإيميل Konni0712@gmail.com.

• ملء استمارة التعريف المرفقة للإطلاع على الإعلان بالكامل، ولملء استمارة التعارف برجاء الضغط على اللينك التالى:

http://ncw.gov.eg/5910