نظافة القاهرة تواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع

واصل رجال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعمال رفع المياه وأثار الأمطار من الشوارع، كما تم الدفع بالفرق فى المنطقة الجنوبية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع جميع التراكمات الموجودة بالشوارع والميادين والمحاور والكبارى والأنفاق لتسيير حركة السير بالطريق.

كما قام فريق العمل بفرع الهيئة بحى الوايلى باستخدام مساحات المياه الجديدة التى تم تصنيعها بالفرع والتى يتم استخدامها فى حاله الطوارئ أثناء الأمطار، ووجه رئيس الهيئة بسرعة تعميم وتصنيع تلك المساحات على جميع أفرع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد، يشهد تحسنا نسبيا بشأن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.