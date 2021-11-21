موجة الأمطار تصل لمناطق نخل والحسنة بوسط سيناء واستعدادات لسيول محتملة

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مناطق نخل والحسنة بوسط سيناء، هطول أمطار بكميات بين خفيفة ومتوسطة .

وأعلن "سليمان فرج" رئيس مركز ومدينة نخل، بوسط سيناء، فى بيان، أن موجة الأمطار وصلت لمدينة نخل، وأنه يجرى اتخاذ كافة الاستعداد تحسبا لجريان المياه فى الوديان والتسبب فى سيول، لافتا كافة المرافق الخدمية فى حالة جاهزية لأى تطورات .

وقال "أسامة العفش"، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إن قرى بالمركز تعرضت لسقوط أمطار، وبدوره مجلس المدينة فى حالة جاهزية وغرفة العمليات فى حالة متابعة على مدار الساعة لأى تطورات.

وفى مدينة العريش، توقف سقوط الأمطار بعد هطوله ليلة أمس، وأعلنت شركة المياه والصرف الصحى ان اطقم عملها تواصل أعمال سحب المياه المتجمعة فى برك بالشوارع، وأنه تم السيطرة على كافة التجمعات المائية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ومنطقة شمال سيناء الأزهرية أعلنتا تأجيل الدراسة لليوم الثانى على التوالى بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية حفاظا على حياة الدارسين من التلاميذ والمعلمين .

وشهدت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، قيام مجلس المدينة وشركة الكهرباء بأعمال وضع عوازل بلاستيكية حول اعمدة الكهرباء ببعض المناطق داخل المدينة ، بهدف حماية الاهالى من اى حوادث صعق وماس كهربائى .

وقال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.