نائب محافظ الجيزة يناقش حل مشاكل طفوحات الصرف الصحى بشوارع مدينة أبو النمرس

عقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اجتماعا لمناقشة مشكلة مياة الصرف الصحى ووضع الحلول العاجلة لطفوحات الصرف الصحى بشوارع مدينة أبو النمرس، وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع مشاكل طفوحات مياه الصرف الصحى بمدينة أبو النمرس.

ووجه نائب المحافظ بسرعة تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة طفوحات الصرف الصحى بشوارع المدينة، كما تفقد نائب المحافظ مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية وإزالة أى معوقات تعترض مشروع الصرف الصحى

وشدد نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحى فى الموعد المحدد حتى تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحى للمنازل بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته داخل المحطة النائب حسام عاشور عضو مجلس النواب واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس والمهندسة أمانى كمال طه، والمشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة مى صلاح الدين، مشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.