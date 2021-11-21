مركز أورام طنطا: تلقيح 15 ألف مواطن داخل المركز حتى الآن

الغربية محمد طارق

أعلنت الدكتورة وسام عبد المجيد نائب مدير مركز أوام طنطا، والمشرف العام على حملة التطعيم بلقاح كورونا، أن أكثر من 15 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، تلقاها المواطنين داخل المركز، منذ إنطلاق الحملة بالمركز فى أول مايو وحتى الآن.

وأضافت: المركز يستقبل يومياً المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لتلقى الجرعات، حسب المواعيد المحددة لهم من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة توفر جميع أنواع اللقاحات داخل المركز.

من جانب آخر قال الدكتور إسلام صبرى، مدير المركز، إن تطعيم المواطنين داخل مركز أورام طنطا، يتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.