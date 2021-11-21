محافظ بنى سويف يتسلم تقرير التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

بنى سويف هانى فتحى

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في فعاليات مؤتمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإطلاق تقارير التنمية المستدامة الـ27 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء السكاني، حيث تضمنت فعاليات المؤتمر تقديم الفعالية وكلمات لعدد من الوزراء في افتتاح المؤتمر ، وجلسة نقاشية بعنوان"تطوير توطين أهداف التنمية المستدامة بناء على تقارير التوطين والمراجعات المحلية الطوعية، وتسليم 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف حضر فعاليات المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وايلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر و فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، و المحافظين المعنيين ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين والشخصيات العامة.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في فعاليات مبادرة الكشف عن فيروس سي، لطلاب الصف الأول الإعدادي، استكمالًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي يقوم على تنفيذها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ، وتستهدف أكثر من 70 ألف طالباً وطالبة بمختلف المدارس والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ببني سويف.