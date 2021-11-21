ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الفيتامينات المتعددة يوميًا؟

كتبت - ميرفت رشاد

يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة كل يوم ولكن هل تعرف ما يفعله لجسمك؟ عندما تتناول فيتامينات متعددة كل يوم، قد تشعر بإحساس زائف بالأمان بأنك بصحة جيدة ولا تحتاج إلى التركيز على نظامك الغذائي، ووفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية الأمريكية فلا توجد توصية لأخذ الفيتامينات اليومية لأن المبادئ التوجيهية تركز على أنماط الأكل الصحي، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

وأكد التقرير المنشور بالموقع، أن معظم الفيتامينات قابلة للذوبان في الماء حيث إن فيتامينات أ، د، هـ، ك قابلة للذوبان في الدهون، قد يكون تناول الكثير من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون أمرًا خطيرًا، من المعروف أن فيتامين أ و هـ يعتبران خطرين عند المستويات المرتفعة.

وأضاف أنه قد يكون تناول الكثير من فيتامين E أو بيتا كاروتين على وجه الخصوص أمرًا خطيرًا للغاية، مكملات فيتامين Eتزيد من معدل الإصابة والوفيات بسبب النزف تحت العنكبوتية ، بينما تزيد مكملات بيتا كاروتين من حدوث النزف داخل المخ ،" وفقًا لدراسة من JAMA Neurology .

وأوضح التقرير، أن الفيتامينات المطاطية والمضغية أصبحت شائعة، حتى مع البالغين ومع ذلك، فمن المهم توخي الحذر عند تناول المضغ إذا كنت مصابًا بمرض السكري، وتحتوي هذه الفيتامينات عادة على سكر مضاف أو مواد غير صحية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن تناول الكثير من فيتامين ب 6 يؤدى إلى تسمم، ما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب، عادة ما يكون اللوم على المكملات هو تناول جرعة زائدة من فيتامين ب 6، جميع حالات التسمم بفيتامين B6 ناتجة عن الجرعات فوق العلاجية، إما علاجي المنشأ أو الأشخاص العاديين الذين يعالجون أنفسهم بمكملات لا تستلزم وصفة طبية، المدخول الغذائي اليومي لن يوفر ما يكفي من البيريدوكسين لإحداث سمية، وفقًا لدراسة من StatPearls.

وأوضح التقرير أن تناول مكملًا آخر يحتوي على فيتامينات أو معادن قد يكون من الأفضل اختيار المكملات الغذائية الخاصة بك والتخلي عن الفيتامينات المتعددة في هذه الحالة، قبل اختيار المكمل، من الضروري فحص الجرعة، خاصةً إذا كانت الكالسيوم أو فيتامين د. "فيتامين د، وخاصة مستقلبه النشط كالسيتريول، يزيد من امتصاص الكالسيوم في الجهاز الهضمي، حيث يرتبط إفراز الكالسيوم في البول ارتباطًا مباشرًا بامتصاص الكالسيوم في الجهاز الهضمي، وفيتامين د يمكن أن تزيد المستقلبات نظريًا من تكلس البول وتعزز تكوين حصوات المسالك البولية "، وفقًا لدراسة نُشرت في Nutrients .

وأكد التقرير أن أجسامنا لا تستطيع سوى امتصاص حوالي 500 مجم من الكالسيوم في جرعة واحدة، إذا كان فيتامين يوفر أكثر من ذلك، فلن تحصل على فائدة إضافية في هذه الحالة، اختر فيتامين بـ 500 مجم لكل قرص يتم تناوله مرتين يوميًا.