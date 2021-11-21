فريق أبطال الدقهلية يواصل رسم لوحات فنية لشهداء الوطن بمدينة المنصورة

الدقهلية - مرام محمد

واصل فريق أبطال الدقهلية حملته التجميلية لتزيين جداريات وميادين مدينة المنصورة بلوحات فنية لشهداء الجيش والشرطة؛ لإحياء ذكراهم وإبراز تضحياتهم والارتقاء بالمظهر الحضارى بنطاق المدينة.



وقال أحمد فضل رئيس الفريق، إنهم يعملون من خلال فنهم وإبداعاتهم على تخليد ذكرى الشهداء حتى لا ننسى من ضحى بأرواحهم فداء للوطن، لتظل صورتهم وقصصهم خالدة فى أذهان الأجيال القادمة، فضلا عن غرس حب الوطن والانتماء فى نفوس أطفالنا.



وأضاف أن أعضاء الفريق هم شباب تطوعوا لرسم لوحات الفنية فى مختلف ميادين وشوارع مدينة المنصورة إيمانا منهم بأهمية دورهم فى المشاركة الاجتماعية ورغبة منهم فى التعبير عن حبهم لوطنهم بفنهم وإبداعاتهم.



وأكد أعضاء فريق أبطال الدقهلية، الذى يضم مجموعة من الشباب الواعد أنهم سيواصلون إحياء مدينة المنصورة بأعمالهم الفنية ورسوماتهم لأعلام مصر والشخصيات المشهورة من أبناء الدقهلية وشهداء الجيش والشرطة، فى الشوارع والميادين والجدران؛ لبث روح الإنتماء والوطنية لدى أبناء الدقهلية، حتى يكون لهم بصمة إيجابية فى المجتمع من خلال فنهم وأنشطتهم المجتمعية المختلفة.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء فريق أبطال الدقهلية، كان قد اقترحها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لإضفاء لمسة جمالية على الشوارع والميادين والجدران بنطاق المحافظة، بلوحات فنية خلابة تضفى الجمال وتجدد الأمل وتبعث بالكثير من الرسائل أهمها تعزيز قيمة الانتماء والتعاون وتحقيق الصالح العام، فضلا عن بلورة المواهب الشبابية وتمكينها فى المجتمع.



أبطال الدقهلية يحيون ذكرى الشهداء بجداريات فنية



أبناء الشهيد عميد خالد الشيخ



جداريات فنية لشهداء الجيش



فريق أبطال الدقهلية يجمل المنصورة بصور الشهداء



فريق أبطال الدقهلية يجملون شوارع المنصورة بصور الشهداء



فريق أبطال الدقهلية يزين المنصورة بلوحات للشهداء