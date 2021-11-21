أصغر رسام فى الدقهلية.. "محمد" 10 سنوات ويبدع فى رسم البورتريهات.. صور

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع" بأصغر رسام في الدقهلية ، الطفل محمد رضا صاحب الـ10 سنوات، ابن قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، والذي أتقن رسم البورتريهات بالرصاص والألوان والفحم منذ الخامسة من عمره، وبرسوماته التي تنبض بالحياة استطاع أن يحرز جوائز التفوق والإبداع كأصغر رسام.

وقال محمد لـ"اليوم السابع"، إن والداه اكتشفا موهبته في الرسم منذ أن كان في الخامسة من عمره، وعملا على تطويرها من خلال دعمه بالإلتحاق بإحدى الأكاديميات التعليمية في الرسم، وفي غضون أشهر قليلة أتقن رسم البورتريهات بالرصاص والفحم وأصبح قادرا على إظهار معالم الوجوه بدقة بالغة كادت تلامس الواقع.

وأضاف أنه كان يسعى دائما بأن يبرع في الرسم ويتقن أدواته ليكون مشهورا، لذلك عمل على تطورير قدراته وإمكانياته وتعلم كل ما هو جديد في عالم الرسم من خلال مشاهدة الفيديوهات التعليمية والتجربة والتكرار، مشيرا إلى أنه تمكن من تحقيق حلمه بالتفوق في الرسم من خلال دعم ومساندة والديه وإيمانهم بقدارته الفنية، فضلا عن تشجيع مدرسيه له وحثه على مواصلة طريقه الفني حتى يفتتح معرضا خاصا يعرض من خلاله لوحاته وإبداعاته.

واستطرد أنه نجح في رسم عدد كبير من المشاهير والرموز المصرية، أهمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مجدي يعقوب، والفنانة أم كلثوم، والكابتن محمد صلاح، شارك بهم في عدد من المسابقات والفعاليات، وحصل من خلالهم على شهادات تقدير وجوائز على مستوى محافظة الدقهلية.