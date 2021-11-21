غلق وتشميع سنترين للدروس الخصوصية فى كفر البطيخ بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بدمياط بإشراف أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ على حملة شارك فيها نواب رئيس المركز والمدينة والعاملين بإدارات شؤن البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات وذلك للتصدى لظاهرة سناتر الدروس الخصوصية الغير مرخصة والمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد اثنين سنتر والتى تواجد بهما عند الضبط عدد من الطالبات والطلبة واتخذت الإجراءات القانونية قبل المخالفين، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة التصدى بالقانون لظاهرة فصول الدروس الخصوصية المخالفة والتى تتسبب فى هجر الطلاب للمدارس الحكومية.