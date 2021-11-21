اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع سنترين للدروس الخصوصية فى كفر البطيخ بدمياط

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:09 م
غلق وتشميع سنترين للدروس الخصوصية فى كفر البطيخ بدمياط سنتر دروس خصوصية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بدمياط بإشراف أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ على حملة شارك فيها نواب رئيس المركز والمدينة والعاملين بإدارات شؤن البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات وذلك للتصدى لظاهرة سناتر الدروس الخصوصية الغير مرخصة والمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد اثنين سنتر والتى تواجد بهما عند الضبط عدد من الطالبات والطلبة واتخذت الإجراءات القانونية قبل المخالفين، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة التصدى بالقانون لظاهرة فصول الدروس الخصوصية المخالفة والتى تتسبب فى هجر الطلاب للمدارس الحكومية.


دمياط

اخبار دمياط

كفر البطيخ

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة