طقس الغربية .. شمس ساطعة وطقس معتدل بعد سقوط أمطار أمس.. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا صباح اليوم الأحد من الطريق الدائري الرابط بين مركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي يعد أحد أهم الطرق، وذلك لمتابعة حالة الطقس ، حيث شهد طقس اليوم سطوع الشمس بجميع مراكز ومدن المحافظة مع وجود نشاط خفيف للرياح وذلك بعد سقوط أمطار خفيفة أمس.

وكان المهندس حمدى محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، تابع أمس استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها محافظة الغربية .

وقال رئيس الشركة، إنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحى بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار القادم، بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل فى نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أى أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.