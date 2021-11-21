الأرصاد: تحسن نسبى فى حالة الطقس واستمرار سقوط أمطار بالسواحل الشمالية

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، حيث يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

ويسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

طقس اليوم

ومن المتوقع اليوم الأحد، أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة