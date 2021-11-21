ضبط مصنع يضع علامات تجارية وهمية على مواسير صرف صحى بكفر الزيات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع مواسير بلاستيك تستخدم فى الأغراض الصرف الصحى، يضع علامات تجارية وهمية بدائرة مركز كفرالزيات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصانع المختلفة لمحاربة الغش التجارى وجشع التجار، وتشكلت حملة تموينية من مفتشى تموين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركزى السنطة ومركز كفرالزيات.

أسفرت عن ضبط مصنع مواسير بلاستيك تستخدم فى أغراض الصرف الصحى يقوم بوضع علامات تجارية وهمية بدائرة مركز كفر الزيات والتحفظ على كمية وقدرها 1000 ماسورة صرف صحى بعلامات تجارية وهمية ومواد خام تستخدم فى أغراض التصنيع، مجهولة المصدر بإجمالى وزن 11 طن و206 كيلو جرام، بقصد الغش وخداع المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.