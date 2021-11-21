ضبط مصنع مواسير مياه يستخدم مواد خاما مجهولة المصدر بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصناعية ومكافحة جرائم الغش التجارى، ومنع التدليس على جمهور المواطنين، وتشكلت حملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية أحمد مجدى المفتش بالمديرية، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد الدسوقى بجهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر ضد صاحب مصنع مواسير مياه وصرف صحى بناحية البقلية مركز المنصورة، وذلك لإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية مملوكة للغير، ولعدم وجود سجل صناعى، مما يعد مخالفا لقانون قمع الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك وتم التحفظ على 420 ماسورة 4 بوصة طول الماسورة الواحدة 6 متر و27 طن مواد خام تستخدم فى التصنيع مجهولة المصدر لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتم تحرير 8 محاضر لأصحاب معارض سيارات بناحية مركزى المنصورة والسنبلاوين وذلك لمخالفة قرار المهندس رئيس جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021 بعدم وضع ملصق على السيارات موضحا به السعر الشامل ومواصفاتها وبيانتها الأساسية.

وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة، وأكد وكيل الوزارة انه سوف تستمر الحملات التموينية لضبط المخالفين، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.